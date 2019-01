Z u einer Glühweinparty und einem Feuer beim Sportheim des ASV Nordstetten, bei dem die Christbäume, die die KAB tagsüber eingesammelt hatte, verbrannt wurden, hatte die ARGE der Nordstetter Vereine am Samstagabend eingeladen. Man hatte die Wahl zwischen weißem, rotem Glühwein und Kinderpunsch. Bei Anbruch der Dunkelheit entfachte Gerhard Bossert, Vorsitzender der ARGE, das Feuer. Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel und die Funken flogen. Aber die Feuerwehr hatte ein wachsames Auge auf das Geschehen. Trotz Glühwein wurde die feuchte Kälte doch unangenehm, sodass viele sich bald wieder auf den Weg in die warme Stube machten oder die Party im Sportheim ausklingen ließen. Foto: Tischbein