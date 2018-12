Horb a. N. Geschichte in Stein gehauen

Horb. Birgit Seibold von der Stadtinformation sowie Heinz Schmid und Heinrich Raible von der GEEK präsentierten im steinernen Geschichtsgarten auf dem Kreuzkapellenberg ein neues Druckerzeugnis, das in Bild und Wort über eine Horber Sehenswürdigkeit informiert.

In den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts sammelten sich immer mehr sichergestellte oder herausliegende historische Grenzsteine an, für die es in Horb weder beim Vermessungsamt noch im städtischen Bauhof eine Lagermöglichkeit gab. Nachdem man durch einen Presseartikel auf einen "Geschichtsgarten der besonderen Art" im Schwarzwaldstädtchen Bonndorf aufmerksam gemacht worden war, stellte das Vermessungsamt bei der Stadt Horb einen Antrag zur Anlegung eines "Steinernen Geschichtsgartens".

Als mögliche Standorte wurden der Aufgang zur Schütte unterhalb des Kreuzwegs, der alte Friedhof hinter dem Grundschulgebäude oder das Gelände auf dem Kreuzkapellenberg hinter dem ehemaligen Offizierskasino vorgeschlagen. Die Entscheidung des Horber Gemeinderats für den Kreuzkapellenberg erwies sich rückblickend als richtig, da dieser Standort am wenigsten durch Luftschadstoffe belastet ist.