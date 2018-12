Horb a. N. Geschenke für Jung und Alt

Horb-Mühringen. Die Tische waren liebevoll weihnachtlich dekoriert und mit dem Singen von Weihnachtsliedern stimmten sich die Senioren auf das kommende Fest ein. Viel Freude hatten die Omas und Opas beim Besuch der Kinder vom Kindergarten Schatzkiste, die sie mit Liedern und Tänzen unterhielten. "Lasst uns froh und munter sein", sangen die Kleinen und dann kam der Nikolaus tatsächlich. Jedes Kind stellte sich mit seinem Namen vor. "Wir machen Musik für den Nikolaus", hieß es im nächsten Lied. Sie sangen und spielten die Legende von St. Nikolaus, wie er den Seefahrern hilft und dafür sorgt, dass der Sturm sich legt.

Für die Erwachsenen las die Kindergartenleiterin Martina Steimle ein weihnachtliches Gedicht vor. Zum Schluss sangen die Kinder gemeinsam mit den Senioren "Kling Glöckchen klingelingeling". "Das habt ihr toll gemacht", lobte der Nikolaus. Weil die Kinder so schön gesungen hatten, gab es für jedes Kind eine Belohnung und dazu ein Geschenk für den Kindergarten, mit dem alle Kinder spielen können. Für das Team des Seniorenclubs und die Senioren hatte er auch etwas mitgebracht.

Die Gäste unterhielten sich angeregt und verbrachten einen gemütlichen Nachmittag. Ortsvorsteherin Monika Fuhl erinnerte in ihrem Weihnachtsgruß daran, was im vergangenen Jahr in Mühringen alles geschafft wurde: Die Ortsdurchfahrt wurde aufgewertet, beim Hochwasserschutz gibt es Fortschritte und gemeinsam mit den Jugendlichen wurde der Jugendraum aufgebaut. "Ich wünsche mir für das Neue Jahr, dass wir gemeinsam für unsere Nächsten da sind, gemeinsam für unsere Projekte einstehen und auch mal aufstehen und lauter werden", so die Ortsvorsteherin.