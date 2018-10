Horb a. N. Geplantes Gewerbegebiet: Macht Rat kurzen Prozess?

Wer kommt im Ältestenrat zusammen?

Von der CDU sitzen Gerhard Munding, Andreas Bronner und Michael Keßler drin. Keßler hatte schon in der Gemeinderatsitzung am Dienstag, 25. September, gesagt, dass es einige in seiner Fraktion gibt, die gegen eine mögliche gesetzliche Umlegung beim Gewerbegebiet ist. Der Ortschaftsrat Ahldorf hatte sich einstimmig gegen das Gewerbegebiet Ahldorf ausgesprochen –­ also auch mit der Stimme von Keßler.

Heißt: Wohl mindestens eine Stimme gegen das geplante Gewerbegebiet.

Alfred Seifriz und Daniel Wochner hatte zwar erklärt, dass alles getan werden müsse, um zu einem Ergebnis zu kommen: "Vorher abzuweichen, kann ein Nachteil sein. In Bezug auf Ahldorf bin ich skeptisch. Ob wir Wald in dieser Größe opfern müssen oder ob das Gewerbegebiet an der Autobahn kleiner sein kann, da sind wir noch nicht fertig."

Seifriz hatte sich für eine weitere Prüfung ausgesprochen. Nach dem Bürgerentscheid von Rottenburg gegen das dortige Gewerbegebiet in Kiebingen sagt er: "Vielleicht gibt es bei den Bürgern jetzt eine allgemeine Stimmung gegen die Neuausweisung von Gewerbegebieten. Früher war das unproblematisch!"

Die SPD hat einen Sitz im Ältestenrat. Fraktionschef Thomas Mattes. Er sagt: "Aber ich habe schon in der letzten Gemeinderatsitzung gesagt, dass wir uns ein Gewerbegebiet in Ahldorf an der B 32 nicht vorstellen können." Eine Stimme gegen das Gewerbegebiet. OGL-Fraktionschef Markus Pagel und Rodolfo Panetta (ULH). Beide Fraktionen hatten in der Gemeinderatsitzung eine Antrag gestellt, das Projekt sofort zu stoppen.

Mindestens vier Mitglieder sind wohl gegen die Pläne

Stand Donnerstag gibt es im Ältestenrat wohl mindestens vier Stimmen für das Kippen der weiteren Untersuchungen. Das sieht also bisher nach einem Patt aus, da auch der OB eine Stimme hat.

Wie schätzt die Bürgerinitiative Hau und Holzwiese die Sitzung des Ältestenrates ein? Sprecherin Christina Nuss: "Wir sind gespannt und skeptisch."