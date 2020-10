Horb a. N. "Genuss-Einkaufszentrum" auf dem Hohenberg?

Die Walz-Mühle in Altheim. Der Laden mit Regionalprodukten hat inzwischen fast schon Kult-Status erreicht. Seit Anfang letzten Jahres steht der Familienbetrieb in den Startlöchern, um auf dem Hohenberg im ehemaligen Telekom-Gebäude in Horb endlich loslegen zu können.