Horb a. N. Genießerlaune bei charmantem Anlass

Entsprechend zufrieden waren nicht nur die Gesichter von Martin Dörr und Bernd Rausch ob dieses Erfolgs, sondern auch das von Citymanager Thomas Kreidler. Der konnte sich gemütlich zurücklehnen, da ihm die beiden Initiatoren einen Event bescherten, bei dem er sich lediglich um die Beschaffung seines eigenen Glases voll mit kühlem Wein kümmern musste.

Insgesamt herrschte eine heitere, gelöste Stimmung auf dem Hof, es wurde gefachsimpelt, geschwätzt, das Achtele geschlürft und nach dem Essen dem singenden Schmied aus Weitingen, Alex Vees, zugehört. Vees unterhielt mit Rock-Klassikern der großen Epoche die Gäste aufs Beste.

Neben der Horber Hautevolee, zu der der frühere Staatssekretär Norbert Schneider und Ehefrau Rosemarie, die Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe Horb-Sulz, ebenso zählte wie Bürgermeister Ralph Zimmermann mit Ehefrau Susanne, die Mundings oder Nachbar Klaus Graf sowie etliche Stadträte und andere Honoratioren sah man auch drei Bildechinger Riedhexen im Häs ihr Viertle schlotzen. Nein, es ist leider nicht schon wieder Fasnet, wussten die Damen zu berichten.

Riedhexen schlotzen Viertele

Sie kämen von der standesamtlichen Hochzeit von ihrem glücklichen Kassenprüfer Stefan Oberländer. Dort hätten sie Spalier gestanden, so des Rätsels Lösung für die außerplanmäßige Kostümierung.

Unkostümiert, dafür mit sehr viel professionellem Elan, halfen zudem drei junge Damen im Team vom KÖ23 mit. Patricia Hiller kam mit dem Fahrrad von Würzburg nach Horb. Eigentlich wollte sie weiter nach St. Georgen um dort ihre Arbeitskollegin Atlanta Lehmann zu deren 30. Geburtstag zu besuchen. Ein kaputtes Knie hinderte sie an der Weiterfahrt, also kam Atlanta mit dem Zug nach Horb beziehungsweise nach Empfingen, denn dort wohnt Ramona Reich, die dritte aus dem Team. Ramona ist die Tochter von Kerstin Reich, einer der superschnellen Bedienungen aus dem KÖ23. Gemeinsam arbeiten die drei jungen Damen eigentlich in dem Zermatter Luxus-Ressort "Cervo", an diesem Abend aber im Horber Freiluft-Restaurant. Klar, wenn einem der Zufall schon mal solche Fachkräfte beschert, dann werden die sofort verhaftet. Auch die jungen Damen in Dörrs-Weinlaube kümmerten sich intensiv um die Gäste. Während Bernd Rausch für volle Teller sorgte, schaffte Martin Dörr immer wieder den Nachschub an Getränken herbei und seine Frau Beatrix kümmerte sich darum, dass auch jeder Gast bestens versorgt war.

"Wir sind mit der Resonanz auf unsere Aktion mehr als zufrieden", so das Fazit der beiden Unternehmer nach diesem Abend, der sicher eine Fortsetzung finden wird.