Horb a. N. Geldsegen für Marienkapelle

H orb-Grünmettstetten. Bereits zum dritten Mal ließen die "Mettstetter Steinachhexen" die Einnahmen aus dem Zunftmeisterempfang ihres Hexenballs einem guten Zweck zukommen. "Wir haben als Verein noch Geld beigesteuert, womit der Betrag verdreifacht wurde", verrieten die Zunftmeister Christoph Maier und Michael Saier. Insgesamt 222,22 Euro konnten somit an die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats Erika Kreidler am vergangenen Sonntag überreicht werden. Die Spendengabe kam der Marienkapelle zugute, deren Sanierungsarbeiten mittlerweile abgeschlossen wurden, was mit einem kleinen Einweihungsfest vergangene Woche gefeiert wurde.