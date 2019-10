Horb a. N. Geldfälscher nach 19 Jahren verurteilt

19 Jahre liegt der Fall bereits zurück. Weshalb sich keiner der insgesamt sechs Zeugen an den zwei Verhandlungstagen so richtig an Details erinnern kann. Auch die Männer, die damals maßgeblich an den illegalen Geldfälschungsgeschäften beteiligt waren und deshalb auch bereits verurteilt worden sind, können sich an nichts mehr erinnern – teilweise sogar nicht mal mehr an ihre Festnahme in einem Hotel in der Nähe von Horb.