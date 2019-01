Horb a. N. Gedichte als Sahnehäubchen zum edlen Menü

Zwischen den Gängen eines von der Poesie inspirierten Menüs, das Züfle-Küchenchef Daniel Mästling kreiert, liest Sayer aus seinen vielfach preisgekrönten Büchern Weinseliges, Alltags-Geschichten, Kneipenphilosophisches und Unveröffentlichtes. "Er verbindet dabei weltliche und geistige Genüsse und bringt die Bierernsten und die Weinseligen zusammen", teilt der Veranstalter mit. "Der stete Tropfen löscht bei ihm nicht einen Durst, und aus seiner eigenen Erfahrung heraus weiß er: Vom zu vielen Erzählen bekommt man leicht einen Erinnerungsschwips."

Walle Sayer lebt mit seiner Familie in Horb und schreibt Gedichte und Prosa. Seine Bücher erscheinen seit 1995 im Klöpfer & Meyer-Verlag Tübingen, zuletzt "Was in die Streichholzschachtel paßte". Davor erschienen die Werke "Feinarbeiten", "Strohhalm, Stützbalken", "Zusammenkunft" und "Erzählgeflecht".

Sayer erhielt verschiedene Auszeichnungen, unter anderem den Thaddäus-Troll-Preis, den Förderpreis zum Hölderlinpreis, den Berthold-Auerbach-Preis, das Hermann-Lenz-Stipendium, die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg und den Ludwig-Uhland-Förderpreis. Zuletzt bekam er den Gerlinger Lyrikpreis 2018 und den Basler Lyrikpreis 2017 , in dessen Begründung es hieß: "Mit seinem bedachten Schreiben und dem ungekünstelten Blick auf das Einfache gelingt Walle Sayer eine Weltbetrachtung, die den Menschen hinter den Dingen hervortreten lässt. Seine Gedichte bestechen die Lesenden mit ebenso reduzierten wie intensiven Fein- und Feinstarbeiten."