Horb a. N. Geburtstagsgäste feiern ausgelassen

Horb. Zur Feier ihres 30-jährigen Bestehens luden sie zu einer Geburtstagsfeier ins Steinhaus ein und zeitweise musste man sich schon Gedanken um den Erhalt des altehrwürdigen Gebäudes machen. DJ Ali hatte seine Anlage auf eine Lautstärke gestellt, mit der er locker auch den gesamten Rosenmontagumzug durch Horb hätte beschallen können und legte Songs wie "Wir versaufen unser Geld in den Kneipen dieser Welt" auf, die gerne mitgesungen wurden.

Auf einer großen Leinwand liefen die Heldentaten der Schurken in Dauerschleife und so mancher Akteur der 30-jährigen Turmschurken-Geschichte wurde so an die ein oder andere Gegebenheit während der Fasnet erinnert. Nicht immer zu seiner persönlichen, doch wenn man das schallende Gelächter der Umstehenden als Gradmesser ansetzt, immer zur Freude der Geburtstagsgäste. DJ und Leinwand waren die Hotspots der Veranstaltung, die ganz in der Schurkentradition verankert, mit relativ wenig Programm auskam. Dafür schauten umso mehr Geburtstagsgäste vorbei, die gerne mit den Gastgebern feierten. Neben der Horber Fasnetsprominenz, zu der auch einige Gräfinnen und Grafen vergangener Zeit gehörten, sah man miniberockte Rotkäppchen, viele Mitglieder der ehemaligen Tanzgarde und natürlich die mit einer ganzen Busladung aus Grünmettstetten angereisten Mettstetter Steinachtalhexen.

Stefan Fox und Vicente Lopez versuchten irgendwann nach 20.30 Uhr gegen die Lärmkulisse der kettenrasselnden, dunklen Wand, die aus den sich auf eine lange Nacht eingroovenden Hästräger bestand, bierflaschenschwenkend und mit Mikrofonen bewaffnet Gehör zu verschaffen. Ein schwieriges Unterfangen, das aber mit viel "Hassa Buja" dann doch noch gelang.