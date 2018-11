Horb a. N. Gebete und Gedanken gegen das Wegsehen

Horb-Mühringen. Unter dem Motto "Erinnerung und Verantwortung" hatten der Ortschaftsrat und die beiden Kirchengemeinden zu einer ökumenischen Gedenkfeier in der evangelischen Friedenskirche in Mühringen eingeladen, und viele Bürger aus Mühringen und Mühlen waren der Einladung gefolgt. Ortvorsteherin Monika Fuhl, Diakon Ewald Wurster von der katholischen Kirchengemeinde und Pfarrer Johannes Unz von der evangelischen Kirchengemeinde war es wichtig, die Erinnerung zu pflegen, denn nur, wenn der Erinnerung Raum gegeben werde, könne eine Zukunft gestaltet werden, in der Verständigung, Solidarität und Mitmenschlichkeit wachsen.

"Im Zentrum unseres heutigen Gedenkens steht, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden", betonte Pfarrer Unz. Was in Deutschland geschehen sei, solle Warnung sein und wachsam machen, dass sich so etwas nicht wiederholen könne. Diakon Ewald Wurster erinnerte daran, dass auch viele jüdische Mitbürger Mühringens betroffen waren. Jüdische Einrichtungen und Geschäfte wurden zerstört und viele Menschen jüdischen Glaubens wurden in Konzentrationslager gebracht und dort ermordet.

Wie es damals in Mühringen war, daran erinnerte Hans-Josef Ruggaber, Ortsarchivar und ein Kenner, der sich intensiv mit der jüdischen Vergangenheit Mühringens beschäftigt hat. Er erzählte in einem Zwiegespräch mit Pfarrer Johannes Unz, wo die Synagoge stand und was damals alles zerstört wurde. In einem Bußgebet wurde um Vergebung gebeten, dass die Menschen auch heute zu oft wegschauen, wenn andere in der Umgebung ausgegrenzt oder diskriminiert werden.