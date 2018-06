Horb a. N. Gaumenfreuden wecken den Entdeckergeist

Horb. Mittagspause im Morgenland? Die Idee stößt in unserer Horber Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten sofort auf breite Zustimmung. Es ist ja schließlich eine Küche, mit der man nicht so häuftig in Kontakt kommt. Das weckt den Entdeckergeist. Und der ist dann auch gleich beim Studieren der recht kompakten Speisekarte gefragt: Mashawi, Kobba, Mansaf, Ma’ccarona – das klingt exotisch, ist uns aber eben auch völlig unbekannt.

Was sofort auffällt: die syrische Herzlichkeit. Chef Alaa Eddin Aljabara begrüßt jeden Gast per Handschlag und lächelt: "Herzlich willkommen im Morgenland." Keine Spur mehr von der Nervosität, mit der das Team auf den gestrigen Eröffnungstag hingefiebert hat. 14 Stunden lang wurde am Vortag in der ehemaligen Gaststätte Buß alles vorbereitet, durchgespielt und noch einmal manch eine Variante getestet. Bei der Eröffnung merkt man davon nichts. "Am Anfang war es noch ein bisschen stressig, aber dann lief alles gut", strahlt Alaa Eddin Aljabara, für den zusammen mit seinem Geschäftspartner Abdul Rahim Khalaf ein echter Traum in Erfüllung geht. Denn: Die beiden Syrer kamen vor zweieinhalb Jahren als Flüchtlinge nach Deutschland und haben ihre Restaurant-Idee über Crowdfunding realisiert. Viele Leute – vor allem aus Horb – haben den Neu-Horbern eine Chance gegeben, über eine Plattform Geld eingezahlt und so für das nötige Startkapital gesorgt. Ihre Namen hängen im Eingangsbereich des Horber Morgenlandes.

Dahinter trifft der Okzident auf den Orient. Der schwäbische Charme des Gasthauses Buß ist noch immer spürbar, gepaart jedoch mit arabischen Elementen wie etwa Hängelaternen und natürlich syrischer Musik. Ein Bild an der Wand schlägt die Brücke zwischen beiden Kulturen. Auf ihm steht: "Alle Menschen sind Fremde – fast überall." Es folgt ein Gruß aus der Küche mit Humus, Paprikapaste und Auberginen-Joghurt mit Granatapfel. Dann ist endlich die Experementierfreude der Horber Lokalredaktion gefragt.