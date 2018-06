Horb a. N. Gaukler, Spielleute und Markthändler

Nachdem die Hauptattraktion der Ritterspiele im vergangenen Jahr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ausgetragen worden waren, kehren diese in diesem Jahr wieder zurück auf die Turnierwiese am Neckarufer. Grund dafür ist, dass sich die veränderte Konzeption nicht bewährt hatte, wie Anfang des Jahres von der Stadt bekannt gegeben worden war. Neu ist dabei, dass die Stadt in diesem Jahr in finanzieller Verantwortung ist und die Eventagentur MPS mit den Dienstleistungen beauftragt.