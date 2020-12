Horb a. N. Gastronomen verwöhnen die Horber

Siggi Hellstern, Wirtin des Adler Dettingen: "Wir möchten alle Kunden bitten, bis spätestens Montag telefonisch vorzubestellen."

Das heißt für alle, die sich über die Weihnachtsfeiertage von unseren Gastronomen verwöhnen lassen wollen – fix an den Telefonhörer und anrufen.

Denn, so erklärt Martin Straub: "Wir bieten das Auswahlmenü an. Für die Zubereitung haben wir bestimmte Zeitfenster vorgesehen. Das alle um 12 Uhr ihr Menü abholen können, klappt also nicht. Je früher man anruft, um sicherer ist der gewünschte Abholtermin!"

Seine Kollegin Siggi Hellstern vom Adler in Dettingen: "Die frühe Vorbestellung ist für uns wichtig. Damit wir noch einkaufen können, falls Gerichte besonders begehrt sind!"

Die Gastronomen. Sie müssen natürlich – auch angesichts der verzögerten Novemberhilfe – weiter Umsatz machen. Und zu Weihnachten geben sie Vollgas mit so mancher Köstlichkeit.

Von Hirschgulasch über Gänsekeulen bis zur Pastinaken-Senf-Suppe

Ein paar Beispiele: Adler Dettingen. Glacierter Kalbsrücken, Hirschgulasch, Lammkeule, die Zander Knusperies und Apfelstrudel mit Nachtisch sind einige Highlights der Abhol-Karte am Drive-In. Heiligabend ist geschlossen, an den Feiertagen ist der Abholschalter mittags geöffnet. Auch Silvesterabend gibt es hier leckere Speisen!

Gleis Süd. Gastronom Carsten Müller: "Wir haben an den Feiertagen ab 16 Uhr auf. An den Werktagen bieten wir unser Essen zum Abholen oder per Lieferung zu den normalen Öffnungszeiten an. Mein Tipp: Die frische Steinofenpizza. Zuhause in den mit 200 Grad vorgeheizten Steinofen, dann ein bis zwei Minuten drinlassen. Dann schmecken sie wie im Restaurant!"

Kö 23. Wirt Bernd Rausch entlastet alle, die noch am Heiligabend Geschenke für die Kinder einpacken müssen. Bis 13 Uhr können die vorbestellten Braten abgeholt werden. Im Angebot: Burgunderbraten, gefüllte Kalbsbrust, Wildschwein, Gänsekeulen-Braten und Schweinefilet mit Speckbraten. Diverse Beilagen können extra bestellt werden. 25. Dezember ist zu, für den zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es eine neue Karte!

Straubs Krone. Martin Straub bietet mittags seine Auswahlmenüs an – am 25., 26. und 27. Dezember. Vorspeisen zum Beispiel: Feldsalat mit Wildschweinknusperstange, Pastinaken-Senf-Suppe mit Jakobsmuschelspieß. Hauptspeise zum Beispiel: Kabeljau-Rückenfilet mit getrüffeltem Senfsößchen. Und, und, und.

Auch gut: Der Bildechinger Gastronom ist auch die Adresse für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: In der Krone ist das Weihnachtsmärktle in Zusammenarbeit mit der Rossberg-Schule und Brigitte Ohagens "Blickfang". Im Angebot: Bienenwachskerzen, selbst gebackene Hundekekse oder diverse Bier-Gelees.

Und wer über die Feiertage nicht riskieren will, dass die Gans im Backofen nichts wird: Straub hat auch Gänsekeule und -brust sowie Wildschweingulasch zum selbst Warmmachen vorbereitet.

Succulent. Lieber was Exotisch-Fernöstliches? Xiao Chen und ihr Mann Zhnajon Chowie bieten süß-sauer, scharf und sauer-scharf. An den Weihnachtsfeiertagen 12.30 bis 15 Uhr, 16.30 bis 21.30 Uhr. Das sind nur einige Beispiele. Am besten sollte man heute noch beim Gastronomen, Metzger oder Bäcker seiner Wahl vorbestellen.