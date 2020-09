Horb a. N. Gastronom sagt Coronavirus den Kampf an

Hidir Özer, Gastronom vom Bistro Haag am Bahnhof sieht das ähnlich: "Auf der Terrasse läuft es so gut wie vorher. Nur drinnen sind deutlich weniger Stammgäste als früher."

Doch was passiert, wenn die Gäste nicht mehr draußen sitzen können oder wollen? Heizpilze? Infrarotstrahler? Oder locken Wirte sie mit virenfreier Luft ins Innere an die Theke oder die Tische?

Bernd Rausch ist jetzt einer der ersten Gastronomen in der Region, die auf die "Corona-Kill-Lüftung" im Innenraum setzen. Die verkauft ein Talheimer: René Appenrodt. Dieser erzählt: "Seit Juli sind die Geräte lieferbar. Weil ich Bernd sehr gut kenne, habe ich gesagt: Bei dir mache ich mein Pilot-Projekt!"

Gerät soll 99,9 Prozent des Virus' reduzieren

Und so hängt der Luftreiniger AC 20 von Veit seit Kurzem direkt über dem Kücheneingang im "Kö 23" – dem Heiligtum von Bernd Rausch und seiner Küchencrew. Rausch grinst und sagt: "Das hat auch den Vorteil, dass ich gleich die Filter im neuen Gerät testen kann, wie sie auf die Küchendüfte reagieren."

Appenrodt erklärt: "Das Gerät schafft es, 300 Kubikmeter Luft pro Stunde zu reinigen. Das Besondere: Die Luft wird angesaugt und abgegeben und in der Mitte mit UV-C-Strahlung bestrahlt." Und das sei der Corona-Virus-Killer. Der Geräteherstelle verweist auf eine Studie der Universität Boston. Demnach schaffen es die UV-C-Lampen in dem Gerät, 99,9 Prozent des SARS-CoV-2-Virus zu reduzieren –­ innerhalb kurzer Zeit.

Rausch: "Als René mir davon erzählt hat, wusste ich: Das muss ich haben. Damit kann ich die Luft in meinem ›Kö 23‹ desinfizieren. Wenn der Herbst kommt, sich das Virus weiter verbreiten sollte und wir durch die Corona-Verordnungen keine Veranstaltungen haben, dürfte die ›Corona-Kill-Belüftung‹ zum entscheidenden Faktor werden, damit sich die Gäste innen sicher fühlen."

UV-C-Licht tötet alles ab

Darüber hinaus vernichte das UV-C-Licht auch alle anderen Viren und Bakterien. Alle 80 Minuten sei die Luft im Innenraum komplett gereinigt. Rausch hofft: "Da wohl die Corona-Infektion über die Aerosole – also die Luft – hauptsächlich verbreitet wird, dürfte sich so die Ansteckungsgefahr für Bakterien und Viren aller Art durch die Luft drastisch reduzieren!"

Für den Talheimer René Appenrodt ist die Anti-Corona-Belüftung ein neues Geschäftsfeld. Seine Firma "Bümatec" – was für "Bügelmaschinen-Technik" steht – hat bisher für saubere Hemden statt für virenfreie Luft gesorgt. "Unsere Kunden sind Hotels, Reinigungen und die Textilindustrie. Nachdem durch Corona der ganze Business-Bereich weggefallen ist und man im Home-Office nicht täglich ein frisch gebügeltes Hemd vor dem Laptop anziehen muss, haben meine Kunden natürlich riesige Umsatzeinbrüche gehabt." Die Investition in neue Bügelmaschinen oder Reinigungstechnik werde in solchen Zeiten verschoben.

Die Bügelmaschinen-Firma Veit aus Landsberg am Lech, deren Produkte der Talheimer vertreibt, hat das natürlich ebenfalls gemerkt. Laut Appenrodt hätte das Unternehmen dann angefangen, eine Anti-Corona-Belüftung zu entwickeln. Alles sei "Made in Germany". Die Methode allerdings, mit der UV-C-Strahlung Bakterien und Viren zu töten, sei seit Jahrzehnten Praxis. Appenrodt erklärt: "Wasser, Abwasser, Lüftungsschächte in Klimananlagen –­ auch in Krankenhäusern wird die UV-C-Methode angewandt, um die Hygiene zu erhöhen."

Im Juli war die Firma Veit dann fertig. René Appenrodt: "Das mobile Gerät –­ ähnlich wie eine mobile Klimaanlage – soll im Oktober auf den Markt kommen." Er kann sich viele Einsatzbereiche vorstellen, startet aber in der Gastronomie. Bernd Rausch meint dazu: "Als ich das meinen Kollegen erzählt habe, wollten die gleich wissen, wo es das Gerät gibt."

Erst Umsatzeinbrüche durch Corona und nun noch investieren in eine neue Belüftung? Rausch ist überzeugt, dass sich die Investition lohnt. "Der Veit AC 20 ist erschwinglich." Dazu kommt, dass er Heizkosten spare, weil er die Raumluft umwälze und reinige. "Wenn ich mal voraussetze, dass der Winter von November bis März kalt ist und ich immer wieder die Fenster aufreißen muss, um durch gute Belüftung gegen das Virus vorzubeugen, müsste ich die Heizung täglich voll laufen lassen. Wenn ich stattdessen auf die ›Corona-Kill-Belüftung‹ setze, habe ich die Investition schnell wieder drin."