Horb a. N. Gasthaus Schiff wir zum Hotel Garni

Da blieb nicht viel Ruhe nach dem Auschecken der Hotelgäste bis 11.30 Uhr. Franz Geßler: "Man sitzt jeden Tag zwei Stunden am Computer. Wenn Gäste per Mail anfragen, muss man schnell reagieren."

Und durch den Restaurantbetrieb gab es noch einen extrem kritischen Stress-Punkt: Kurz vor 18 Uhr. Bis dahin dürfen die Gäste kostenfrei stornieren. Franz Geßler: "Wenn man da nicht sofort reagiert und versucht, das Zimmer neu zu vermarkten, ist man als Hotelier oft angeschmiert. Als ich noch im Restaurant hinter dem Zapfhahn stand, war das immer zusätzlicher Stress."

Das anstrengende Wirts-Leben –­ jetzt ist es für die Geßlers erträglicher. Klar ist, dass sie im "Schiff" auf jeden Fall an Bord bleiben. Franz Geßler: "Ich muss nicht auf die Bahamas, dort würde es mir langweilig werden."

50 Jahre Knochenarbeit und jetzt weiter Gastronomie, aber entspannter. Für Blandina Geßler ein neuer Schritt nach 50 Jahren.

Sie lernte ihren Franz im bayerischen Schongau kennen. Er war dort im Krankenhaus. "Mein Vater hatte große Bedenken und sagte mehrmals zu mir: ›Blanda, willst du denn wirklich auf eine Wirtschaft heiraten? Weißt du, was das bedeutet –­ sehr viel Arbeit und keine Freizeit‹", erzählt sie.

Sie tat es trotzdem. Arbeitete unter anderem als Sekretärin in der Berufsschule und half abends und am Wochenende ihrer Schwiegermutter im "Schiff". Ab 1993 führte sie dann das Lokal alleine.

Blandina Geßler erinnert sich: "Als ich vor 50 Jahren herkam, kostete eine Halbe Bier 90 Pfennig. Es war eine große Debatte bei uns in der Familie, ob man nun eine Halbe für eine Mark verkaufen könnte. Man hatte große Angst, dass die Gäste wegbleiben."

Doch das passierte bis heute nicht. "Da es sich in der Bevölkerung herumgesprochen hatte, dass wir das Lokal schließen, war es in den letzten Wochen besonders stressig", sagt Franz Geßler und sein Frau fügt an: "Lange Zeit hatten wir früher fast rund um die Uhr geöffnet. Man bekam ein schlechtes Gewissen, wenn das Lokal für einen oder für ein paar Tage geschlossen war. Früher waren die Gäste und Vereine bis lang nach Mitternacht da. Es passierte auch hin und wieder, dass die Polizei vorbeikam, und wir mussten dafür bezahlen, dass wir die Sperrstunde nicht eingehalten hatten."

Und das haben die Geßlers so lange durchgehalten. Franz Geßler: "Ich stand am Zapfhahn, sie in der Küche."

Doch so ganz können es die beiden nicht lassen. Das Hotel Garni braucht schließlich auch jede Menge Arbeitskraft. Und das wollen die Geßlers weiter betreiben. "Mein Steuerberater hat mich gefragt, ob ich das ganze noch bis 75 machen will. Ich habe geantwortet: ›Nein, bis ich 90 Jahre alt bin‹", erzählt Franz Geßler.

Blandina Geßler betont, dass man Anfang der 70er-Jahre zum ersten Mal die Gästezimmer renoviert habe. Und jetzt erst im Dezember wurde wieder in die Zimmer investiert. "Ohne unsere langjährigen, treuen Mitarbeiter wäre es nicht zu schaffen gewesen. Deshalb wollen wir allen Mitarbeitern, die in den vielen Jahren bei uns gearbeitet haben, einen besonderen Dank aussprechen", lobt Blandina Geßler.

Und was empfehlen die Hoteliers, wenn die Gäste jetzt nach guten Lokalen in Horb fragen? Franz Geßler: "Wir haben das Glück, in Horb noch einige gute Küchen zu haben."