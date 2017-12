Horb a. N. Gäubahn: Jungfernfahrt und Zugtaufe für neuen IC 2

Dafür gibt es gute Gründe. Ab 10. Dezember soll sich Vieles zum Besseren wenden auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Singen mit Haltepunkten unter anderem in Horb, Sulz, Oberndorf und Rottweil. Zuletzt war veraltetes Zugmaterial eingesetzt, der Fahrplan ausgedünnt worden, statt Kuschel-Romantik herrschten Schmuddelecken in den Waggons vor. Es war unübersehbar: Die Gäubahn hatte an Attraktivität verloren und drohte vollends vom Zukunfts-Gleis des Verkehrsunternehmens zu rutschen.

Erst auf den letzten Drücker gelang es, dass der teilweise Ausbau mittels eines zweiten Gleises in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wurde. Die extra gegründete Interessensverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn mit Justizminister Guido Wolf als Vorsitzenden hatte die Werbetrommel gerührt und zusammen mit dem Land politischen Druck nach Berlin ausgeübt. Es hat sich gelohnt. Wann nun aber, wenn überhaupt, das zweite Gleis gebaut wird, ist freilich offen.

Die eingleisige Streckenführung mit nur wenigen Ausweichmöglichkeiten hat gravierende Nachteile: Immer wieder müssen Züge auf Rücksicht auf verspätete Gegenzüge unvorhergesehene Zwangspausen einlegen mit der Folge, dass sich auch die eigene Fahrt verzögert. Die Gäubahn steht daher symbolisch für Bummelzug.

Dabei hat sich erst in diesem Sommer gezeigt, wie wichtig diese Nord-Süd-Verbindung ist. Als im Sommer bei Tunnelarbeiten die Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden einbrach und die Verbindung wochenlang gekappt war, wurde die Gäubahn zur Ausweichstrecke für den Güterverkehr.

Winfried Hermann: "Wir müssen besser und schneller werden"

Trotz Feierstimmung: Verkehrsminister Hermann erinnert die Bahn-Vertreter an weitere Pflichtaufgaben. Die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan sei das eine, der zügige Ausbau das andere, so Herman. Er betont: "Wir wollen, dass nun auch vordringlich gebaut wird." Im Vertrag von Lugano, vor gut 20 Jahren geschlossen, haben sich die Schweiz und Deutschland auf einen leistungsfähigen Ausbau des Eisenbahnverkehrs zwischen beiden Ländern verpflichtet. Die Schweiz ist ihrer Verpflichtung nachgekommen, Deutschland hinkt hinterher, so der Minister. "Da müssen wir besser und schneller werden", sagt er.

Die beiden neuen Züge, sie sind ein Anfang. "Sie stehen für eine neue Zeit auf der Gäubahn", so Hermann. Das bedeutet: ein besseres Angebot im Schienenpersonenverkehr mit mehr Komfort und eine wieder bessere Anbindung an den überregionalen Fahrplantakt.

Die Situation auf der Gäubahn als internationale Eisenbahnstrecke wird auch deshalb gestärkt, weil sich das Land finanziell engagiert und Nahverkehrstickets im Fernverkehr bezuschusst. Überhaupt zeigt das Land Flagge: Die Nahverkehrszüge fahren innen und außen im neuen Landesdesign. Auf ihnen prangt auch die neue Mobilitätsmarke von Baden-Württemberg: "bwegt".

Das kann durchaus als Anstoß in Richtung Berliner Politik verstanden werden. Nämlich dass auch sie sich bewegt – hin zu einem zweiten Gleis auf der Gäubahn. Die Bahn indes denkt und hofft zunächst daran, mit dem neuen Angebot auf der Gäubahn wieder mehr Fahrgäste auf die Schiene zu locken.