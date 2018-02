Horb a. N. Gäubahn in Neckarstadt am unpünktlichsten

Der Horber Landtagstaggeordnete Timm Kern (FDP) hatte im Landtag angefragt, wie sich die Pünktlichkeit auf der Gäubahn mit dem Fahrplanwechsel entwickelt hat. Das Ergebnis: Nirgendwo wird der angestrebte Zielwert von 91 Prozent aller Züge unter vier Minuten Verspätung erreicht!

Im Dezember steht Freudenstadt Hauptbahnhof mit einer Quote von 87,1 Prozent noch am besten da. Im Januar lag die Quote bei 88,3 Prozent. In Rottweil sank die Pünktlichkeitsquote sogar von 85,5 auf 84,8 Prozent. Dann kommt Eutingen im Gäu mit 83,7 Prozent im Dezember und 82,5 Prozent im Januar. Schlusslicht ist Horb: Hier sank die Pünktlichkeitsquote sogar von 77,3 auf 75,8 Prozent im Januar.

Als Grund dafür nennt das Landesverkehrsministerium die neuen Doppelstock-Intercitys: "Diese haben auch den übrigen Nah-Verkehr negativ beeinflusst. Nach diesen Startschwierigkeiten hat sich das Betriebskonzept aus Sicht von DB Fernverkehr inzwischen stabil eingependelt. Bis zum 28. Januar war für die Gäubahn bei den IC-Leistungen eine Ankunftspünktlichkeit von 87,5 Minuten (Verspätungen bis einschließlich fünf Minuten) zu verzeichnen. Damit lagen die IC-Züge der Gäubahn einige Prozentpunkte über dem Durchschnittswert des Fernverkehrs insgesamt." Timm Kern: "Es ist festzustellen, dass die Bahn nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 ihre eigenen Pünktlichkeitsziele auf der Gäubahn bislang weit verfehlt."