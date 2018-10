Horb a. N. Gäubahn: Ab Montag läuft’s anders

Fernverkehr:

Die IC-Züge fahren zwischen dem 22. und 26. Oktober nur im Abschnitt Horb–Singen/Konstanz. Reisende nutzen zwischen Stuttgart und Herrenberg die Züge des Regionalverkehrs oder der S-Bahn. Hier besteht Anschluss an die Busse des Schienenersatzverkehrs Richtung Horb und Freudenstadt. Ab Horb besteht Anschluss an die IC-Züge bis Singen. Reisende nach Zürich erreichen in Singen die IC Richtung Schweiz. Zusätzlich verkehrt vom 22. bis 26. Oktober ein Schnellbus als Ersatz für die IC ab Herrenberg ohne Halt bis Horb. Von 27. Oktober bis 1. November verkehrt der IC-Ersatzbus ab Böblingen (Konrad-Zuse-Straße) ohne Halt bis Horb. Vom 27. Oktober bis 1. November nutzen Reisende Richtung Rottweil/Singen zwischen Stuttgart und Böblingen Regionalzüge oder die S-Bahn. In Böblingen besteht Anschluss an Ersatzbusse Richtung Horb.

Am 27. und 28. Oktober fahren die IC-Züge auf der Gäubahn nur zwischen Horb und Tuttlingen. Ab 29. Oktober verkehren die IC-Züge wieder zwischen Horb und Engen. Reisende aus und in Richtung Singen nutzen ab Tuttlingen oder Engen die Busse des Schienenersatzverkehrs, die in Singen Anschluss an die IC-Züge aus und in Richtung Zürich haben. Vom 2. bis 9. November fahren alle IC von Stuttgart bis Engen wieder nach Regelplan. Reisende nach Singen nutzen ab Engen den Bus und haben in Singen Anschluss an den IC nach Zürich.

Regionalverkehr/ S-Bahn:

Im Regionalverkehr fallen die Züge in der Zeit vom 22. bis 26. Oktober sowie vom 31. Oktober bis 1. November zwischen Herrenberg und Horb/Freudenstadt und vom 27. bis 30. Oktober zwischen Böblingen und Horb/Freudenstadt aus. Sie werden durch Busse ersetzt. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Herrenberg und Horb sowie zwischen Herrenberg und Freudenstadt mit Halt an allen Bahnhöfen unterwegs eingerichtet. Zwischen Horb und Rottweil verkehren stündlich die IC auf der Strecke Stuttgart–Zürich mit zusätzlichen Halten in Sulz und Oberndorf.

Die S-Bahnen der AVG-Linie S8 Richtung Freudenstadt fallen zwischen Bondorf und Hochdorf aus und werden in diesem Abschnitt durch Busse ersetzt. Im Vor- und Nachlauf gibt es Zugausfälle und Fahrplanänderungen. Reisende zwischen Stuttgart und Herrenberg können die S-Bahn nutzen. Der RE 17622 (Abfahrt Rottweil um 5.11 Uhr) fällt von Montag bis Freitag ab Rottweil aus. Als Ersatz fährt ein Bus um 4 Uhr sowie um 5 Uhr ab Rottweil bis Horb. Vom 27. Oktober bis 31. Oktober frühmorgens wird die Strecke zwischen Böblingen und Herrenberg aufgrund von Brückenarbeiten gesperrt. Ab Böblingen fahren für die RE-Züge Ersatzbusse ohne Halt bis Herrenberg. Die S-Bahn-Linie S1 verkehrt vom 27. Oktober (5 Uhr) bis 30. Oktober (Betriebsschluss) nur im Abschnitt Böblingen◄►Plochingen/Kirchheim (Teck). Im Abschnitt Böblingen-Herrenberg fahren Busse mit allen Unterwegshalten sowie zusätzliche Schnellbusse nur mit Halt in Ehningen. Reisende über Herrenberg hinaus müssen während dieser Zeit in Herrenberg umsteigen.