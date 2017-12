Horb a. N. "Gänsehaut-Chormusik", die Adventswünsche erfüllt

"Ich bin schon richtig gespannt", erklärt ein Besucher am Eingang den Kassierenden, dass er sich Karten für das Adventskonzert "Joy to the World" hatte zurücklegen lassen. Er nimmt in den vorderen Reihen Platz. Nur noch wenige Stühle im Hauptfeld sind frei.

Kurz vor dem Auftritt ist es fast schon andächtig ruhig in der Horber Liebfrauenkirche. Doch kaum hörbar treten die Sänger von TonArt unter der Leitung von Benjamin Schreijäg in den Chorraum. In ihrer schwarzen Kleidung mit roten Accessoires stellen sie sich auf. Stimmgewaltig ertönt "Nun liebe Seel" von Johannes Eccard, als Benjamin Schreijäg ansetzt. Das Publikum scheint gebannt, denn nach dem Eröffnungsstück wagen nur wenige, vorsichtig zu klatschen. Was sie aber beim zweiten Stück "Ich lag in tiefster Todesnacht" nachholen. Stücke, die selten aufgeführt werden, bekommen die Gäste an diesem Abend zu hören. Die Johannes-Eccard-Serie wird mit "Übers Gebirg Maria geht" abgeschlossen. Großen Applaus bekommen die Sänger für "Dixit Maria Ad Angelum", ein Adventslied aus dem späten Mittelalter.

Gänsehaut zaubern sie so manchem Gast mit "Ave Maria" von Anton Bruckner, aber auch dem "Ave Maria" von Javier Busto auf den ganzen Körper. Die Sänger übertönen sogar das Glockengeläut, das so langsam in die gut gefüllte Liebfrauenkirche eindringt. Begeistert erwartet das Publikum weitere kaum von einem Hobbychor aufgegriffene Lieder der Jahrhunderte wie "Virga Jesse" von Anton Bruckner oder "Nachtlied" von Max Reger. Die Musikauswahl scheint bei den Zuhörern angekommen, was der Applaus zeigt. "Das Publikum geht richtig mit", freut sich ein Sänger.