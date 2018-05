Horb a. N. Gabalier-Imitation sorgt für Gaudi

Horb-Grünmettstetten. In den späten Abendstunden verschlug es über 350 Gäste in das geräumige Festzelt, die sich von den DJs "Wolle" und "Maimo" wohlwollend auf eine musikalische Zeitreise entführen ließen. Die Herren an den "Turntables" servierten hierbei eine beachtliche Auswahl von Hits aus den 80-er und 90-er Jahren sowie die Chartstürmer des neuen Jahrtausends, bis hin zu aktuell bekannten Titeln.

Beste Stimmung unter den Gästen garantierten die typischen Freestyle-Songs der 90-er, wie "Take Me in Your Arms" (Lil Suzy) und "Fantasy Girl" (Johnny O.). Umgehend füllte sich daraufhin die Tanzfläche mit Menschen, die kollektiv im Line-Dance die bekannten Choreografien aus dieser Zeitschiene nachahmten.

Der darauf folgende Sonntag begann mit einem Jugendgottesdienst, der von Weihbischof Johannes Kreidler zelebriert wurde. Für die musikalische Umrahmung war eine Gruppe aus ehemaligen Aktiven der KLJB verantwortlich. Vor allem die Engelsstimmen der Sängerinnen Raphaela Lehmann, Carolin Andres und Judith Kocheise verliehen dem Gottesdienst einen besonderen himmlischen Flair, was von David Daltoe (Keyboard), Bernd Steimle (Drums) und Nadine Walz (Bass) klanglich abgerundet wurde. Anschließend lud die KLJB zum Festbetrieb mit musikalischer Umrahmung vom Musikverein Harmonie Grünmettstetten unter der Leitung von Jörg Teufel und dem örtlichen Akkordeonorchester unter der Leitung von Igor Petrov ein. Ebenso konnten die Gäste an einer Verlosung teilnehmen, deren Erlös dem Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen zugutekommen soll. Höhepunkt der Feierlichkeiten war sicherlich der Auftritt des Kindergartens Grünmettstetten. Die Erzieherinnen Jutta Kreidler, Simone Biancardi, Marion Beilharz und Ute Kreidler hatten mit den Kindern ein 45-minütiges Programm einstudiert, welches über die Aktivitäten der KLJB Aufschluss gab. Das Bühnenbild sowie die Kostüme der kleinen Protagonisten wurden jedem einzelnen Thema entsprechend angepasst, was auf eine intensive Vorbereitungszeit schließen ließ. Mit dem "Busfahrer-Lied" machten sich die Kinder unter anderem auf zur "Ranch-Fasnet", zum Ostermontagsausflug in den Europa Park und zur Maiwanderung, die in einem Bändertanz um den Maibaum auf der Bühne gipfelte. Gegen Ende der Vorführung holte Jutta Kreidler alle aktiven KLJB’ler auf die Bühne und kündigte das Highlight des Tages an. "Wir konnten die Gabalier-Brüder für den heutigen Tag verpflichten", kündigte Kreidler die beiden fünf Jahre alten Doppelgänger des prominenten Duos an. Eric und Louis schlüpften mit einer beeindruckenden Leichtigkeit in ihre Rollen, als sie umgehend zu "Hulapalu" die Bühne des Festzelts rockten, während der Verwandtschaft noch der Mund offen stand. Als dann das junge Sänger-Double in perfektem österreichischem Slang eine Zugabe ankündigte, blieb kein Auge im Zelt mehr trocken. "I moch no a Lied", kündigte Eric an, während sich die Anwesenden vor Lachen auf die Schenkel klopften. Tosender Applaus und lautes Gejubel waren die Folge, als sich der Kindergarten nach dem Titel "I sing a Liad für di" vom begeisterten Publikum verabschiedete. Als besondere Belohnung spendierte der KLJB den Kindern ein Garten-Fußballtor und einen Fußball. "Das können wir sicherlich gut während der WM-Zeit gebrauchen", freute sich Kreidler mit den Kindern.