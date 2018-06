Horb a. N. Fürs neue Fahrzeug wird jetzt Platz geschaffen

Man sei hier zusammengekommen, um eine sehr wichtige Baumaßnahme einzuleiten. Es sei Pflichtaufgabe der Kommune für eine gut ausgerüstete Feuerwehr zu sorgen. Das sei immer wieder eine große Herausforderung, so Rosenberger. "Wir sind ständig dran, und es passiert in Sachen Feuerwehr wirklich viel", konnte Rosenberger berichten und erinnerte an die erst kürzlich stattgefundene Einweihung des neuen Feuerwehrzentrums auf dem Hohenberg. Am 24. Januar 2017 hatte der Gemeinderat die erforderlichen Haushaltsmittel für die Erstellung eines Fahrzeugstellplatzes für die Feuerwehrabteilung Ahldorf bereitgestellt. Die Feuerwehrabteilung Ahldorf bekommt im Frühjahr 2019 ein neues Fahrzeug. Für das neue MLF (Mittleres Löschfahrzeug) reicht der bisherige Fahrzeugstellplatz nicht aus. Der Neubau besteht aus einer Fahrzeughalle mit rund 56 Quadratmeter und einem Werkstatt- beziehungsweise Lagerraum mit etwa 30 Quadratmeter. Für die Projektsteuerung ist der Fachbereich Technische Betriebe der Stadt Horb verantwortlich. Die Planung übernahm Architekt Herwig Hertkorn und die Statik berechnet Wolfgang Wannenmacher. Die geplanten Kosten mit Planung und Bauleitung belaufen sich auf 192 000 Euro. Das Land Baden-Württemberg fördert das Projekt mit 48 650 Euro. Rosenberger betonte, wie wichtig für die Gesamtwehr die Abteilungen in den einzelnen Ortsteilen seien. Ahldorf habe mit 33 Aktiven, zehn in der Jugendabteilung und einer Altersabteilung eine hervorragend ausgerüstete und ausgebildete Mannschaft, besonders, was den Atemschutz betrifft. Er wünschte einen erfolgreichen Bau ohne Probleme und übergab den Roten Punkt an den Abteilungskommandanten Hartmut Göttler. Hartmut Göttler, Ortsvorsteher und Kommandant der Ahldorfer Wehr, freute sich über die schöne Verbesserung für die Freiwillige Feuerwehr Ahldorf. Man habe die neue Fahrzeughalle extra im rechten Winkel zum alten Feuerwehrhaus geplant, um dem Kindergarten so wenig Platz wie möglich wegzunehmen. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte er. Anschließend waren alle eingeladen, auf ein gutes Gelingen des Baus anzustoßen.