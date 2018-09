Horb a. N. Für Schulze geht eine Ära zu Ende

Bürgermeister Ralph Zimmermann wünschte allen Teilnehmern einen guten Verlauf bei diesem Rennen und hofft, dass alle einigermaßen heil am Donnerstag wieder in Nordstetten ankommen. Er erinnerte sich noch gut an den Zustand einiger Läufer, als sie im vergangenen Jahr ins Ziel liefen. Verbände, Wunden und aufgescheuerte Füße waren Standard. "Und das wünsche ich Ihnen auf gar keinen Fall", sagte Zimmermann, der am eigenen Leib erfahren durfte, das Sport nicht immer wirklich zur Gesundheit beiträgt. "Ich habe die größte Hochachtung und den Respekt vor dem, was Sie machen und wünsche Ihnen, dass Sie alle in fünf Tagen gesund in Nordstetten ankommen." Ortsvorsteherin Edith Barth schloss sich diesen Wünschen an und fand es "ganz arg schade", dass Schulze aufhören will. "Vielleicht überlegt er es sich ja nochmals", gab sie ihrer Hoffnung Ausdruck und war mit diesem Wunsch nicht allein.