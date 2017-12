Horb a. N. Für jeden Besucher gibt’s eine Kerze

Es ist schon ein erheblicher logistischer Aufwand notwendig, um diese jährlich stattfindende Aktion, bei der vom Braten über das Gemüse und den Beilagen, vom Hefezopf bis zur CDU-Wurst (schön schwarz) für die Bedürftige alles umsonst ist, auf die Beine zu stellen. Ein besonderer Dank der Organisatoren ging daher auch wieder an die vielen Sponsoren, ohne die eine solche aufwendige Sozialaktion nicht möglich wäre. Diakon Klaus Konrad spendete wie all die Jahre zuvor dem Markt den Segen der Kirche, weihte das persönliche Licht, das jeder Marktbesucher in Form einer Kerze mit nach Hause nehmen konnte, und sang mit den Menschen, die vor dem Bauzaun auf Einlass warteten, noch vier Weihnachtslieder. Darunter auch "Macht hoch die Tür", das gerade von denen, die auf den Markt wollten, besonders laut mitgesungen wurde. Der katholische Geistliche betonte in seiner kurzen Predigt, dass die Weihnachtsbotschaft an uns und an die ganze Welt gerichtet sei und der Stall von Bethlehem, in dem Jesus Christus geboren wurde, sozusagen zum Epizentrum einer neuen Weltordnung wurde: "Es geht um Liebe und Menschenfreundlichkeit, um Frieden und Gerechtigkeit." "Es gibt kein anderes christliches Fest, das so reich an Gebräuchen und Traditionen beziehungsweise mit festen Gewohnheiten verbunden ist, wie dieses Fest", so Konrad weiter. Für ihn ist klar: Weihnachten ist nicht "umzubringen." "Es ist und bleibt das Fest des Lichtes. Davon bin ich fest überzeugt." Er hofft, dass auch die Menschen, die auf diesen Markt kamen, damit sie an Weihnachten genug zu essen haben, auch bei der Feier zuhause ebenfalls dieser Freude verspüren, die mit der Geburt Gottes Sohn auf die Erde kam.