Horb a. N. Für Eltern gibt’s bald einenTunnel in die Horber Klassenzimmer

Clevere Taktik. Verbal austeilen, auf Mitleid machen. Und noch mit deprimierter Unschuldsmiene verkündet der OB noch traurig das "Narri Narro".

Doch das Grafenpaar lässt sich so leicht nicht auf den Arm nehmen. Gott sei Dank waren morgens die Grundschuldkinder ins Rathaus eingeladen. Und so mopste die kleine Amelie einfach dem Stadtoberhaupt den Schlüssel. Gräfin Sabine Peter: "Als wir heut morgen waren da, mit der riesengroßen Schülerschar, ging ich zu Frau Hellstern rein, und holte mir das Schlüsselein."

Und die kleine Amelie überreicht dann den Schlüssel den neuen Herrschern. Das Grafenpaar verkündet, was es jetzt mit der Stadtkasse macht. Highspeed-Internet für die Kinder, die Schulen werden zu Wellness-Tempeln, um die besten Lehrer zu locken. Und für die Eltern wird ein Tunnel bis in die Klassenzimmer gebaut: "Helikopter werden überflüssig!"

Hofmarschall Thomas Kreidler ist ganz neidisch: "Ich tausch mein City-Management ein und werde Schulmeister!"

Klar, denn der Blick auf die Welt ist frustrierend. Der Hofmarschall klagt das politische Leid: "Erst Jamaika und jetzt Groko hin und her, zu regieren bei uns gar so lästig und schwer. Was soll’s, die Merkel wird es schon wieder schaffen, der Schulz macht sich seit Wochen zum Affen, doch Hoffnung keimt jetzt in der SPD. Viviana Black Forest ach wie schee."

Dann geht der Fokus auf Horb. Kreidler hat scharf beobachtet: "Bäume werden gefällt, die Brücke lässt grüßen. Hoch über dem Neckartal wird sie erstrahlen, beendet so hoffentlich der Innenstadt Qualen. Doch bestimmt kommen die Horber Unken und Motzer, rufen zum Widerstand auf wie einst Sebastian Lotzer!"

Dann noch der Hexentanz – und alle folgen der Ansage des Hofmarschalls: "Mir konzentrieret uns nur auf wichtige Sachen, auf Frohsinn, Spaß und noch mehr lachen! Und gehen auf den Treck zum Spaß auf der Gass."