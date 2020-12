Horb a. N. Für den Motorsport schlägt sein Herz

Vor allem ist Gaiser durch den damals bereits sehr erfolgreichen Rallyefahrer Kurt Waldner dem Motorsport nähergekommen. Bis heute sind die altgedienten Rallyefahrer in tiefer Freundschaft miteinander verbunden. Lange hat sich Waldner auch um die Rallye-Fahrzeuge von Gaiser gekümmert.

Zusammen mit seinem Beifahrer und Bruder Erich Gaiser bestritt der Mettstetter im Alter von 21 Jahren seine erste Rallye in einem Opel Commodore B. "Zur damaligen Zeit fuhren die Amateure noch mit Serienfahrzeugen. Später wurden die Fahrzeuge kontinuierlich aufgerüstet", erinnert sich der Rallyefahrer.

Bereits Ende der 70er kamen die Brüder in Berührung mit der nationalen und internationalen Elite des Rallyesports. So ging Gaiser bei deutschen und europäischen Meisterschaftsläufen an den Start und reihte sich in der Starterliste unter Namen wie Walter Röhrl, Harald Demuth, Klaus Fritzinger und Sepp Haider ein. Auch gegen die erfolgreichste und bekannteste Rallyefahrerin Michèle Mouton ging Gaiser während seiner Laufbahn an den Start. Prägend waren vor allem die 80er-Jahre, in welchen die "Gruppe B" dem Rallyesport eine große Medienpräsenz bescherte.

Deutschland- und europaweit am Start

Die Gebrüder Gaiser blieben ihrer Automarke treu, lediglich die Modelle wurden gewechselt, darunter Kadett C, Manta, Ascona B und 400-er Ascona.

Auf Letzterem feierte Gaiser seinen größten Erfolg im Jahr 1984. Bei der Internationalen Jubiläumsrallye in Stuttgart holte sich das Team den Gesamtsieg, bei der Rallye Ulm erreichten die Gebrüder Gaiser den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Am Ende der Saison stand Gaiser als Württembergischer Rallyemeister fest. Seinen Erfolg führte Gaiser unter anderem auf das gute Team zurück. "Ein guter Service war damals sehr wichtig", verdeutlichte Gaiser. Überwiegend setzte sich sein Team aus Werksmechanikern von Irmscher und privaten Helfern zusammen. Firmengründer Günther Irmscher zählte bis zu seinem Tod zu den langjährigen Freunden Gaisers.

Über eine Distanz von 200 Kilometern erstreckten sich damals die Wertungsprüfungen bei der Rallye Vorderpfalz, inklusive der Verbindungsetappen, legten die Fahrzeuge circa 450 Kilometer zurück. Auch Fahrer und Beifahrer wurden zu jener Zeit stark beansprucht: "Wir starteten um 18 Uhr in Ludwigshafen und kamen am nächsten Morgen um 8 Uhr im Ziel an", verdeutlichte Gaiser.

Zweimal gab es eine "Totalverformung"

Freilich hatte der Mettstetter im Laufe seiner Karriere auch vereinzelt Ausfälle zu verzeichnen. "Zwei Totalverformungen", antwortete Gaiser trocken und erklärte: "Das heißt, das Auto war so verformt, dass es aus eigener Kraft nicht mehr auf den Anhänger gebracht werden konnte. Auf dem Dach habe ich aber nie gelegen. Das muss wohl ein sehr komisches Gefühl sein, wie mir andere Fahrer erzählt haben."

In den 90er-Jahren beendete Gaiser sein Laufbahn zwar als Rallyefahrer, brachte sich jedoch weiterhin aktiv im Motorsport ein.

Engagement für den AC Horb und den ADAC

Zur selben Zeit stiegen seine Kinder Susanne und Jochen aktiv im Kartsport auf der Rundstrecke ein. Als Beisitzer beim AC Horb galt Gaiser als Mitgründer der Jugendgruppe und übernahm im Jahr 2004 den Vorsitz des Vereins. Auch sein ehrenamtliches Engagement färbte auf die Kinder Susanne und Jochen ab, welche während seiner Amtszeit ebenfalls leitende Ämter beim AC übernahmen.

Unter dem Vorsitz von Gaiser wurden etliche Kartläufe und Slalomveranstaltungen durchgeführt sowie Rallyeläufe anderer Vereine unterstützt. Sein unermüdlicher Einsatz für den Motorsport wurde vom ADAC mit einer der höchsten Auszeichnungen des ADAC, der Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Eichenlaub, gewürdigt. Im Jahr 2010 trat Gaiser als Vorsitzender beim AC Horb zurück und gründete im selben Jahr zusammen mit 19 Mitstreitern den Motorsportclub (MSC) Black Forest im ADAC. Gaiser wurde wenig überraschend zum Vorsitzenden des neuen Vereins gewählt. Seine Kinder Susanne und Jochen übernahmen die Sport- und Jugendleitung beim MSC.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre seiner Vorstandschaft wuchs der MSC auf mittlerweile 152 Mitglieder an (Stand: 9. Februar 2020). Auf unzähligen Rallyes in ganz Deutschland übernimmt Gaiser zusammen mit den Mitgliedern die Streckensicherung. Bei der Rallye Baden-Württemberg, welche der MSC mit ausrichtet, stehen bis zu 70 Streckenposten aus dem eigenen Verein und sorgen für die Sicherheit. Darunter befinden sich auch knapp über 40 ausgebildete ADAC-Marshalls, weshalb der Verein seit einigen Jahren ebenso als Streckenposten beim Rallye-Weltmeisterschaftslauf in Deutschland eingesetzt wird.

Auch der Nachwuchs ist im Motorsport aktiv

Nicht nur deshalb ist der MSC mittlerweile über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt, Gaiser gilt längst als eine der Galionsfiguren, die ihr Leben dem Motorsport verschrieben haben.

So schlägt sein Herz noch heute für den Rallyesport hoch, das Benzin in seinem Blut treibt den eigentlichen Rallye-Rentner wieder zurück auf die Piste. In Sohnemann Jochens Garage befindet sich derzeit nämlich noch eine Karosse eines Commodore B, die bis zur Motorsport-Sommerparty des MSC in der üblichen Kampfbemalung (Lackierung) an den Start gehen soll. "Das ist mein Geschenk zu seinem 70. Geburtstag", verriet Jochen. Vater Rudolf freut sich bereits, den Commodore mit Querbeschleunigung über den Asphalt zu jagen. "Das ist wie Radfahren. Das verlernt man nicht", grinst der 70-jährige Rallyefahrer.