Horb a. N. Für 50 Blutspenden gibt es eine Ehrennadel in Gold

"Sie haben im stillen Großartiges geleistet, ihre Haltung ist von Solidarität und Mitgefühl geprägt", lobte Becht die anwesenden Blutspender. Die Ortsvorsteherin betonte, dass unsere Gesellschaft davon lebt, dass Menschen Gemeinsinn zeigen und nicht nur an sich, sondern auch an andere denken. "Ohne Sie und Ihresgleichen im ganzen Land könnte die medizinische Versorgung nicht aufrechterhalten werden. Sie und die anderen Spender stehen am Anfang der Kette der Blutversorgung."

Obwohl immer weniger Menschen zum Blutspenden gehen, hofft man, dass gerade eine solche öffentliche Ehrung für viele Unentschlossene der Impuls ist, um zum Blutspenden zu gehen.

Bereitschaft lässt nach