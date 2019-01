Horb a. N. Frühzeitige Vorsorge erleichtert Handeln im Notfall

Rademacher will in seinem Vortrag einige beispielhafte Situationen darstellen. Ferner werden in dem Vortrag die Unterschiede zwischen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Betreuung erläutert, und dabei wird auf gesetzliche Grundlagen und aktuelle Gerichtsurteile eingegangen. Im Anschluss an den Vortrag steht ausreichend Zeit für Fragen und Diskussion zur Verfügung.

Weitere Informationen: Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Gruppe Nordschwarzwald Horb Günter Ditters, Telefon 07454/4 08 02 53 oder 0179/201 80 61 oder E-Mail g.ditters@lungenemphysem-copd.de www.lungenemphysem-copd.de