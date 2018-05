Horb a. N. "Frühe Hilfe ist die beste Hilfe"

Schülerrückgang durch Reformen und demografischen Wandel

Kurz darauf folgte der Umzug nach Mühringen in die leer stehende Grundschule. Dort hatte man vier Zimmer zur Verfügung, eine Außenstelle mit zwei Zimmern befand sich in der Landwirtschaftsschule in Horb. Ab 1974 wurde der Landkreis zum Träger der Schule. Die Einweihung der offiziellen Roßbergschule als sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum auf dem Hohenberg erfolgte am 10. April 1978.

Bis 2004 hatte die Roßberg­schule teilweise bis zu 275 Schüler und rund 25 Lehrer. Heute sind es 75 Schüler und 15 Lehrer (manche in Teilzeit). Grund dafür seien zum einen Schulreformen, zum anderen der demografische Wandel, erklärt Clemens Eppelt, der von 2004 bis 2009 Schulleiter und zuvor von 1978 Konrektor war. Joachim Straub – Schulleiter seit 2009 – bestätigt die Gründe für den Schülerrückgang: "Heute gibt es viel weniger Schüler. Die Dorfschulen kämpfen also um jeden einzelnen." Zudem gebe es generell viel kleinere Klassen, wo Schüler besser gefördert werden könnten. Enge Kooperationen mit anderen Schulen seien deshalb gefragt: "Frühe Hilfe ist die beste Hilfe", so Hohnerlein. Ein Drittklässler der nicht lesen und schreiben könne, wäre für die Lehrer schon ein äußerst schwieriger Fall. Solche Fälle habe es jedoch selten gegeben. Mit Druck habe man nie die Umschulung erreichen wollen, das sei immer freiwillig möglich gewesen.

Ein weiterer Grund für den Rückgang der Schülerzahlen sei, dass es mittlerweile Ergo- und Logopädiepraxen gebe, was zuvor der Sprachheilunterricht vonseiten der Schule übernommen hatte.

Von 2010 an wurde langsam das Ganztagsangebot aufgebaut. Auch der Förderverein wurde in diesem Jahr gegründet. Inzwischen gibt es an vier Nachmittagen bis 15.30 Unterricht. Viele AGs wie die Boulder-AG, die Kegel-AG und die Tanz-AG runden das Angebot ab.

Ihr 40-jähriges Jubiläum feiert die Roßbergschule in diesem Jahr. Höhepunkt wird das große Jubiläumsfest am 9. Juni sein. Denn man freut sich, ins "Schwabenalter" zu kommen. Gefeiert wird deshalb unter dem Motto "echt schwäbisch". Los geht es um 11 Uhr in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler sorgen für das Programm mit Vorführungen und Präsentationen. Förderverein und Elternbeirat kümmern sich um das leibliche Wohl.