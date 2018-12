Horb a. N. Früh die Leidenschaft für die Musik entdeckt

Ein Jahr lang war Ernst Sitter Vorsitzender der Musikkapelle Eutingen. Als 1992 der Dirigent fehlte, fragten die Eutinger Musiker bei Sitter nach, der übergangsweise das Amt des Dirigenten übernehmen sollte. Immerhin hatte der Musiker einen Dirigentenlehrgang in Inzigkofen gemacht. Die Dirigentensuche gestaltete sich jedoch nicht so leicht, weshalb aus der Übergangszeit acht Jahre wurden. "Ich kann mich noch erinnern, dass wir zu Bürgermeister Armin Jöchles Einsetzung eine Kapelle aus drei Orten der Gemeinde zusammenstellten, die ich dirigieren durfte", sagt er.

Starke Unterstützung erhielt er damals von seiner Familie, denn alles drehte sich um die Musik. "Das war eine Zeit, die ich nicht missen möchte", verweist Sitter auf die beiden Wertungsspiele. 1993 in Kirchheim-Teck holten sich die Eutinger Musiker in der Mittelstufe "sehr gut bis gut" und 1996 in Rötenbach in der Mittelstufe ein "sehr gut". Dem AH-Musiker-Stammtisch ist er heute noch treu. Nach seiner Zeit bei der Musikkapelle Eutingen kam er 2002 zu den Nagoldtal Musikanten, wo er das Flügelhorn spielt. Lange Zeit ist er Mitglied der Nabu-Ortsgruppe Eutingen, die er bei den vergangenen Bauarbeiten und auch bei Naturschutzpflege-Maßnahmen unterstützt. 2010 kam er zum Kirchenchor mit Band Effata dazu. "Das ist schon etwas anderes, als ein Instrument zu spielen", beschreibt Ernst Sitter, der im Bass singt.

Bei der Hobbymannschaft des TC Eutingen spielt er seit einigen Jahren mit. 1968 war er mit seiner Frau Rosa Prinz der Narrenzunft Eutingen. Zu seinen weiteren Hobbys gehören Skifahren mit der Musiker-Ski-Gruppe, Gitarre spielen und reisen wie nach Chile oder in den Kongo. Seinen 70. Geburtstag feiert er am morgigen Sonntag mit seiner Familie, Freunden und Vereinskameraden in der Eutinger "Linde".