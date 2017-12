Horb a. N. Frostiges Winterwetter trägt zur Weinachtsmarkt-Stimmung bei

Wie in all den Vorjahren stand vor dem Rathaus wieder ein schöner Weihnachtsbaum, den die Männer der Freiwilligen Feuerwehr mit vereinten Kräften aufgestellt hatten. Der Adventsbasar selbst war trotz der kalten Witterung sehr gut besucht. Die vielen Besuchern aus dem Ort und der Umgebung standen gut gelaunt an den Stehtischen vor dem Rathaus und erfreuten sich an dem duftenden Glühwein. Und dazu gab es am Glühweinstand herrlich schmeckende Waffeln.

Auch darüber hinaus war auch für das leibliche Wohl der Besucher wieder gut gesorgt: Die lecker schmeckenden Rostbratwürste der Metzgerei Maier waren heiß begehrt. Für die musikalische Einstimmung sorgte Musiklehrer Lazlo Papesch von der Musikschule Horb mit der Juniorkapelle Betra/Dettingen. Der Nachwuchs des Musikvereins Harmonie spielte sehr einfühlsam einige schöne Weihnachtslieder. Unter anderem intonierte die Kapelle "Leise rieselt der Schnee" und "Kling Glöckchen klingelingeling". Die jungen Musiker wurden mit viel Beifall belohnt. Viel Spaß hatten die Kinder beim Besuch des Nikolaus. Auch in diesem Jahr übernahm der aktive Sänger Klaus Arens diesen wichtigen Part und kam bei den jungen Besuchern bestens an. Der Nikolaus erzählte ihnen einige schöne Weihnachtsgeschichten und erfreute alle Kinder mit einem Wehnachtspäckchen mit Süßigkeiten und einer Mandarine.

Wie im letzten Jahr erfreute auch der Streichmusikverein Betra die Besucher wieder mit einem kleinen musikalischen Adventskonzert. Unter der Leitung von Dirigent Siegfried Hauser intonierte das Streichorchester sehr elegant "Alle Jahre wieder" von Friedrich Silcher sowie die herrliche Komposition "Tochter Zion" von Georg Friedrich Händel. Auch in diesem Jahr gab es an den verschiedenen Ständen wieder einen gut bestückten Adventsmark. Herrliche Adventskränze, Weihnachtssterne und vieles andere mehr wurde angeboten. Wem es draußen zu kalt war, der wurde auch im unteren Probelokal im Rathaus vom MGV sehr gut bewirtet. Und so konnten die zahlreichen Besucher auch in diesem Jahr wieder einen recht gemütlichen Abend in vorweihnachtliche Stimmung erleben.