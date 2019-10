Horb a. N. VaBene kehrt ins Mühlgäßle zurück

Es sei schön zurück zu sein, meint Frontini. Unter anderem in Nagold war der rührige Italiener in der Zwischenzeit in der Gastronomie tätig. Manches habe sich seit seinem Weggang aus Horb kaum verändert, meint der mittlerweile 63-Jährige beim Blick auf die Inneneinrichtung seines neuen Restaurants. So zum Beispiel die schmucke Theke, die er einst einbauen ließ.

Rund 40 Gäste haben in dem kleinen Restaurant Platz, 40 weitere können im Sommer auf der Terrasse speisen. "Meine Gäste sollen sich bei mir rundum wohlfühlen und ihr Essen in vollen Zügen genießen können", betont Frontini, der aus der Stadt Avola auf Sizilien stammt. Weltweit bekannt seien die Rotweine der Rebsorte Nero d’Avola, meint er, einen Riecher für gute Weine habe aber auch er.