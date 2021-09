Fröhliche Stunden am Neckar

11 Ein Tänzchen gefällig? Quelle: Unbekannt

Viele Vereine haben am Wochenende für ein rundum gelungenes Stadtfest „Unsere Stadt feiert“ in Horb gesorgt. Zentrum war der Flößerwasen, wo es an vielen Ständen Bewirtungsangebote gab. Auch für die Kinder war viel geboten, und ein Antik-Flohmarkt setzte das Sahnehäubchen auf.

