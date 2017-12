Horb a. N. Fröhliche Kinder begeistern die Senioren

Daraufhin interviewt sie –­ ganz zum Vergnügen der Gäste – die Kleinen über den Treff mit dem Nikolaus. Alle heben die Hand, rufen: "Im Wald haben wir ihn getroffen!"

Dann geht es an das interaktive Stück. Nicht mit Smartphone und Co., sondern mit Rasseln, Becken und Trommeln, die an die Gäste verteilt werden.

Die Geschichte: Der kleine Nicky verliert seinen weißen Handschuh. Immer mehr Tiere kriechen rein, um sich im Schnee vor der Kälte zu schützen.

Die Interaktion: Jedesmal, wenn ein Kind es vormacht, machen die Erwachsenen mit. Der Schneefall wird durch Rasseln untermalt. Der tapsende Bär durch das Klatschen der Kinder und der Senioren. Der hoppelnde Hase durch Klöppel. Und wer in die strahlenden Gesichter der Senioren schaut und die blitzenden Augen und das Lachen sieht, merkt: Nicht nur die Kindergarten-Kinder sind mit voller Begeisterung dabei.