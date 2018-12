Horb a. N. Frischer Wind auf der "Pirateninsel"

Horb-Dettingen. In der Ortschaftsratsitzung am Montag wurde die längst fällige Sanierung des Kinderspielplatzes "Pirateninsel" in der Kreuzstraße neben dem TSV-Heim besprochen.

Wie einst beim Bau der Anlage sind auch heute Eigenleistungen gefragt

Der Kinderspielplatz entstand vor rund 18 Jahren aus einer Elterninitiative heraus, wie Ortsvorsteher Josef Nadj eingangs der Beratungen erklärte. Die Eltern und einige Handwerker hätten damals viel Zeit und Geld investiert, um diesen Ort zu schaffen. Nun hat Christoph Raetzer (Fachbereich 5 der Stadt Horb) den Spielplatz tüchtig überplant. Er legte dem Gremium die gesammelten Ideen der vergangenen Wochen vor.