Horb a. N. Friedenswünsche fürs Dorf

Horb-Isenburg. In einem Gottesdienst, gehalten von Pfarrer Elmar M. Morein, wurden am Sonntag die Sternsinger ausgesandt. In vier Gruppen zu jeweils drei Personen brachen sie auf, um in ihrem Dorf den Segen von Haus zu Haus zu bringen. Zwei Gruppen waren im oberen Teil der Ortschaft Isenburg unterwegs, zwei weitere Gruppen im unteren Dorf.