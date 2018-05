Horb a. N. Friedenspapier soll 200 Jobs sichern

Ein gutes Papier. Für beide Seiten. Denn, so lobt Firmenchef Volz: "Wir profitieren enorm von der neuen Regelung für flexible Arbeitszeiten." Der Grund, so Volz: "Insgesamt stehen wir als Hersteller nicht nur in einem harten Preiswettbewerb mit Firmen aus Osteuropa. In Horb werden die High-Tech-Produkte hergestellt: Spezialfilter für Lackieranlagen in der Automobilindustrie. Da geht es häufig nicht nur um den Preis, sondern um die Schnelligkeit." Er nennt als Beispiel BMW: "Die hatten kurzfristig angerufen. Da mussten die neuen Luftfilter am Samstag da sein. Ohne die neuen Vereinbarungen hätten wir das nicht geschafft!"

In der alten Regelung musste Mehrarbeit bis Mittwoch beim Betriebsrat per Formular angemeldet werden. In der neuen Regelung ist folgendes vereinbart: Bei spontan notwendiger Mehrarbeit legen die zuständigen Verantwortlichen in der Produktion eine Liste aus. Wer mehr arbeiten will, trägt sich einfach ein. Das wird dann digital dem Betriebsrat sozusagen "zur Kenntnis" gegeben. Betriebsratschefin Faneli: "Diese Freiwilligkeit der Beschäftigten war uns wichtig! Wir leben in digitalen Zeiten – da brauchen wir keine Formulare!"

Und? Wie geht es Volz? Prokurist Felix Müller: "Volz steht stabil da." Firmenchef Rainer Volz: "Wir haben jetzt einen Durchbruch in den USA erzielt. Unsere Kunden aus der dortigen Automobil- und Zulieferindustrie strahlen, wenn sie unsere Produkte sehen. Auch in Mexiko sind wir in sehr erfolgversprechenden Gesprächen über den Markt-Einstieg! Deshalb wird auch klar weiterhin in das Werk in Horb investiert – auch in Anlagen und die Infrastruktur! Wir werden auch hier mit dem Betriebsrat Hand in Hand gehen."

Endlich Friede bei Volz. Im Jahr 2014 sah das noch ganz anders aus. Der damalige Betriebsratschef Alex Rossoschanski wurde im Februar von der Polizei vom Werksgelände geführt. Ende eines schlimmen Streits. Der startete im Jahr 2010. Damals hatte Volz in der Slowakei ein Werk gekauft, dort eine Luftfilterproduktion aufgebaut. Die Angst der Horber Beschäftigten: Bald sind wir unsere Jobs los.

IG Metall Gewerkschaftssekretär Kirschbaum: "Im Sommer 2016 haben mich verschiedene Firmenchefs angerufen und gefragt, was mit Volz Luftfilter los ist. Es gibt Gerüchte, dass die insolvent sind. Um diese Gerüchte nachhaltig zu entkräften – weil sie keinem nützen – bin ich mit der Firmenleitung ins Gespräch gegangen. Und rausgekommen ist dieses klare Signal des Bündnis für Arbeit. Das klare Standortbekenntnis von Volz nützt also nicht nur den Arbeitnehmern, sondern auch der Reputation der Firma."

Laut Rainer Volz ist die Struktur der Firma so: In der Slowakei fertigen gut 240 Mitarbeiter Filter für Lüftung und Klima. Volz: "Das ist viel Handarbeit. Dort kommt der Lohnkostenvorteil zum Tragen." Am Standort Horb werden die speziellen Hochleistungsfilter für Lackierereien der Automobilindustrie gefertigt. Volz: "Horb ist unser Technologie-Standort. Hier wird auch die Forschung und Entwicklung geleistet. Dazu sitzt hier der zentrale Vertrieb. Die Know-how-Träger sind die Menschen, die wir in Horb beschäftigen."