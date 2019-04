Horb a. N. Fridays for Future: Reaktionen sind gespalten

Die Jungen Liberalen räumen ein: "Klimawandel ist heute und auch in der Zukunft eines der wichtigsten Probleme, das wir lösen müssen. Schaut man in die Vergangenheit, muss man zugeben, dass dies lange Zeit vernachlässigt, verdrängt und sogar ignoriert wurde."

Der Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen, Lars Schmitter, sagt dazu: "Der Klimawandel ist heute eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft, für unsere Zukunft, vor allem die der jungen Generation. Daher darf effektiver Klimaschutz nicht belächelt, sondern muss sehr ernst genommen werden." Doch zu demonstrieren, anstatt zur Schule zu gehen, "reicht noch lange nicht", so Schmitter. "Wer das Problem des Klimawandels in Angriff nehmen will, muss Partei ergreifen und sich politisch stärker engagieren. Anlaufstellen findet man hier bei den politischen Jugendorganisationen, wie den Jungen Liberalen Freudenstadt." Die Jungen Liberalen nehmen dieses Thema nach eigenem Bekunden "sehr ernst".

Die Forderungen der Fridays-For-Future-Demonstrationen halten sie jedoch für "nicht ausgereift". Sie argumentieren: "Wenn man den Klimaschutz ohne Rücksicht auf unseren Lebensstil realisieren will, laufen wir Gefahr u nsere Gesellschaft zu spalten. Beispielsweise muss der Kohleausstieg so schnell wie möglich umgesetzt werden; jedoch wird trotzdem weiterhin Strom für unsere Handys, Computer oder andere alltägliche Dinge benötigt. Bislang kann die entstehende Stromlücke nicht durch die alternativen Stromlieferanten kompensiert werden. Dies führt zwangsläufig zu einer Preisexplosion durch das mangelnde Angebot. Doch Strom darf nicht nur für Reiche sein. Nur durch eine ausgeprägte Förderung von Innovation und Forschung werden wir in der Lage sein, hier auch für die Zukunft Zeichen zu setzen und Lösungen zu präsentieren."