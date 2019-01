Horb a. N. Freude über Zuschüsse für Jugendprojekte

Horb. "Geldverschenken" stand auf dem Programm, und Oberbürgermeister Peter Rosenberger sagte den beiden Vorständen Stefan Waidelich und Dieter Walz im Namen aller, die mit einer Geldspende bedacht wurden, gleich zu Beginn der Veranstaltung herzlichen Dank.

Eigentlich war man im vergangenen Jahr davon ausgegangen, dass diese Art der Geldausschüttung über die sogenannten Crowdfunding-Aktionen der Voba abgelöst werden wird, doch zum einen wurde das gesamte VR-Geld nicht von den Aktionen aufgebraucht, und zum anderen gab es ein erfreuliches Aufkommen beim Gewinnsparen, sodass die Bürgermeister auch in diesem Jahr Geld für Projekte in ihren Städten und Gemeinden bekamen.

Der Vorstandsvorsitzende Dieter Walz betonte in seiner Begrüßungsrede, dass die "Aktion ›VR-Gewinn-Sparen‹ das ganze Jahr über Menschen glücklich macht." 10 Euro kostet ein Los, von dem 7,50 Euro in einen Sparfonds wandern und die restlichen 2,50 Euro in die Gewinnausschüttung kommen. Über 13 500 Lose – 500 mehr als im Vorjahr – wurden im Laufe dieses Jahres verkauft, zählte Walz auf, um zu bilanzieren, dass durch viele kleine Beträge über eine Million Euro auf den Sparkonten gelandet sind. 97 000 Euro davon wurden bereitgestellt, um "Gutes zu tun". Ende letzten Jahres wurden aus dem Gewinnsparpool bereits 6400 Euro an Horber Vereine im Einzugsbereich der Geschäftsstellenbereiche Kernstadt und Hohenberg ausgeschüttet, und am Freitag waren es nun nochmals 10 350 Euro, die an insgesamt acht Empfänger gingen. Im Einzelnen wurden folgende Beträge übergeben: