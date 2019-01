Horb a. N. Freude über neu gestalteten Platz hält an

Horb-Nordstetten. Die beiden Vorsitzenden Elke Sc hulze und Sandra Pittermuz gaben einen Einblick in die Arbeit des Kirchengemeinderats im Jahr 2018. Es begann mit der Sternsingeraktion. Auch in diesem Jahr wurde sie wieder von Gabi Schlotter mit Unterstützung der Eltern organisiert. Vergangene Woche, am 4. und 5. Januar, waren 32 Kinder und Jugendliche in den Straßen Nordstettens unterwegs und sammelten Spenden in Höhe von 3130 Euro für Kinder in Peru.

Der Kirchengemeinderat Nordstetten hatte sich entschlossen, an einer eigenen Öschprozession festzuhalten und sich nicht an einer zentralen Veranstaltung der Seelsorgeeinheit zu beteiligen, solange diese Tradition hier so gut angenommen wird. Als Entgegenkommen übernahm die Kirchengemeinde Nordstetten die Bewirtung im Gemeindehaus im Anschluss an die Prozession.

Vier Gruppen gibt es im Kinderhaus St. Mauritius. Hier werden Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr betreut. Momentan sind 70 Kindergartenplätze belegt. Insgesamt sind im Kindergarten 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 14 fest angestellte, zwei Anerkennungspraktikantinnen und ein Auszubildender im Abschlussjahr.