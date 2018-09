Horb a. N. Freude an der Bewegung bringt viel Geld für guten Zweck

Respekt muss man nicht nur den Organisatoren um Bettina Göhner für ihr Engagement zollen, sondern vor allem den insgesamt 476 Läuferinnen und Läufern, die nicht nur im Multifunktions-Sportdress, sondern auch in den tollsten Verkleidungen unterwegs waren, hob der Moderator dieser Veranstaltung, Ralph Hechner, hervor. Insgesamt sind die Starter 3774 Runden auf der rund ein Kilometer langen Rundstrecke gelaufen und haben dabei die sensationelle Rekordsumme von 12 002 Euro "errannt". 2015 waren es immerhin 10 000 Euro, und damals glaubte man, dass diese Schallgrenze so schnell nicht geknackt werden könnte. So kann man sich glücklicherweise irren.

Am Freitagvormittag wurden nun in der großen Pause die Spendengelder verteilt. Über jeweils 2000 Euro durften sich die Caritas Horb, hier insbesondere die Aktion "Drachenei", die Lebenshilfe Horb-Sulz und die Amadeu-Antonio-Stiftung freuen. Ein Betrag von 4000 Euro dient als Beitrag zur Hallen- und Pausenhofgestaltung des MGGs und mit dem Rest werden die Ausgaben für die Organisation und Schlüsselbänder für die Läufer gedeckt.

Schulleiter Georg Neumann betonte, dass er auf alle Läufer sehr stolz sei und dass sich die Abkürzung MGG, die für ihn auch für "Miteinander geht’s gut" steht, mal wieder bewahrheitet habe. Neumann, der selbst als Läufer mit dabei war, hatte auch noch die tolle Atmosphäre in Erinnerung, die an diesem recht heißen Sommertag unter all den doch so unterschiedlichen Läuferteams herrschte.