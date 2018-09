Horb a. N. Frauen in Altersarmut soll geholfen werden

Horb. Initiator Rolf Maier hatte eingeladen und einige seiner langjährigen Mitstreiter für die gute Sache setzten sich im Kö 23 zusammen, um die Ausgangssituation und die ersten Richtlinien zu besprechen. Stattfinden wird der Markt der Barmherzigkeit, wie die Sozialaktion auch gerne genannt wird, wieder am Vortag zu Heiligabend. An diesem Sonntag, 23. Dezember, wird der Markt spätnachmittags um 17 Uhr eröffnet und soll es bis etwa 20 Uhr bleiben.

Ideal wäre es, wieder auf den Pausenhof der Gutermann-Grundschule zu dürfen, so die Ansicht des Orga-Teams. Sie werden entsprechende Kontakte aufnehmen.

Verstärkt möchte man als Zielgruppe Frauen, die unter Altersarmut leiden, ansprechen und ihnen mit den kostenlosen Lebensmitteln und den kleinen Geschenken so gut es geht ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen. Es ist die Grundidee dieses Marktes, gerade den Menschen, die am unteren Ende der Einkommensspirale stehen, wenigstens zu Weihnachten eine besondere Freude zu machen. Ein Unterfangen, das in den vergangenen Jahren immer notwendiger geworden sei, und die Freiwilligen oft vor große finanzielle und organisatorische Probleme gestellt habe.