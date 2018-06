Horb a. N. Forellen aus eigener Zucht sind der Renner

Horb. Der Fischereiverein Horb lud an diesem Wochenende zu seinem traditionellen Fischerfest ein. An beiden Tagen waren neben der Musik und der guten Unterhaltung vor allem gebratene und geräucherte Forellen aus eigener Aufzucht sowie andere Fischspezialitäten der Renner bei den Besuchern. Allein weit mehr als 450 Forellen wurden an beiden Tagen verzehrt.

Vereinsvorstand Werner Häußler zeigte sich trotz dem Stress, den er und seine rund 30 fleißigen Helfer und mithelfenden Vereinsmitglieder zweifelsfrei hatten, bereits am Sonntagmittag sehr zufrieden mit dem Festverlauf in diesem Jahr. Das Wetter spielte natürlich eine wichtige Rolle und lockte bei der positiven Prognose an beiden Tagen viele Spaziergänger auf den Rundweg des ehemaligen Gartenschaugeländes. "Der Besucherstrom ist noch besser als im Vorjahr", so der Eindruck von Häußler, der schätzte, dass allein am Samstagabend um die 500 Besucher anwesend waren und am Sonntag mindestens ebenso viele, wenn nicht noch ein paar mehr.

Entgegen den Vorjahren verzichtete man in diesem Jahr am Samstagabend auf eine besonderes Unterhaltungsprogramm. Sich treffen, plaudern, essen und trinken, das reichte für einen schönen sommerlichen Abend am Neckarufer.