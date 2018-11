Horb a. N. Flüchtlinge rassistisch beschimpft?

Dem Beschuldigten wurde vor dem Horber Amtsgericht von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im Juli drei Migraten auf dem Nachbargrundstück mit "scheiß Flüchtlinge" und "scheiß Kanacken" beleidigt zu haben. Die kurz darauf eintreffende Polizei führte bei dem in Kasachstan geborenen Mann einen Alkoholtest durch. Ergebnis: 2,5 Promille.

Mann streitet Vorwürfe ab

Vor Gericht gab der Mann an, er habe gerade – nachdem er mit Freunden gegrillt hatte – an seinem sich im Bau befindenden Haus gearbeitet, als ihm auf dem Nachbargrundstück die drei Männer aufgefallen seien, die er zuvor noch nie gesehen hatte. Diese habe er lediglich gefragt, ob sie die neuen Nachbarn seien, worauf diese umgehend angefangen haben sollen, ihn zu beleidigen. "Als ich dann gesagt habe, sie sollen sich selber ficken, wollten sie auf mich losgehen", so der Beschuldigte an, der abstritt, die drei Männer rassistisch beleidigt zu haben, denn: "Ich habe ja selber einen Migrationshintergrund."