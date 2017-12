Horb a. N. Flucht in "Betongold" hat ihre Risiken

"Richtung Schwarzwald wird es schwieriger, doch in Horb gibt es Anfragen ohne Ende", so die Beobachtung von Tilman Stroh, dem ersten Vorsitzenden des Haus- und Grundeigentümervereins in Horb. Allerdings: "Die Wohnungen dürfen kein Schrott sein". Sein Vorgänger, der Immobilienexperte Manfred Bok, ergänzt: "Wohnungen in einfacher Ausstattung fehlen in Horb".

Die Nachfrage ist hoch, das Gleiche gilt aber auch für die Preise. So sind die Handwerker aufgrund der hohen Nachfrage stark ausgelastet, was sich in höheren Preisen niederschlägt. Aber auch die Preise für Bauplätze haben deutlich angezogen: "In Nordstetten bekommt man beispielsweise für unter 2800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für eine Eigentumswohnung nichts mehr", erzählt Stroh zum Baugebiet hinter der Brunnenstraße. Für private Bauplätze geht er für Nordstetten von deutlich mehr als 200 Euro je Quadratmeter aus. Der letzte Bodenrichtwert von 2012 liegt bei 145 Euro.

Der Nachfrage tut das aber keinen Abbruch. In Ahldorf sei ein riesiges neues Baugebiet bereits vor der Erschließung zur Hälfte verkauft. Auch im Nordstetter Gebiet "Südliche Schulstraße" ist der Andrang groß. "Für die 40 Bauplätze gibt es 70 Bewerber", erzählt Ortsvorsteherin Edith Barth. Nordstetten habe 20 Jahre kein Baugebiet gehabt, sondern lediglich Innenortsentwicklung. "Zum Teil fragen Leute schon seit 20 Jahren an", weiß Edith Barth. Nordstetten habe eine Top-Lage und -Infrastruktur. "Das zieht junge Familien an", freut sich die Ortsvorsteherin.