Horb a. N. Flößerwasen-Café: Materazzis zeigen Verpächter an

Zwei Seiten, die nicht nachgeben: Nachdem Verpächter und Pächter mehrere Zettel an die Scheiben des Cafés klebten, in denen sie sich rechtfertigten, gehen die Streitigkeiten nun in die nächste Runde.

Die Verpächter – das Ehepaar Hug – hatte auf gelben Zetteln unter anderem über den Pächter Gennaro Materazzi behauptet: "Er hat sogar damit gedroht, uns umzubringen."

Diesen Vorwurf will der Pächter nicht auf sich sitzen lassen. "Ich habe noch am Montagabend Anzeige gegen den Verpächter wegen übler Nachrede erstattet. Die Polizei hat diese Anzeige aufgenommen." Der Wirt und seine Brüder Gaetano und Luca stehen fassungslos im Café. "Nur weil wir Italiener sind, wird so etwas behauptet. Es werden seit Monaten Dinge behauptet, die überhaupt nicht stimme n." Beispiel? "Wir haben damals gar keinen Hausfriedensbruch begangen. Denn wir haben die Räume für fünf Jahre gepachtet. Wer hier Hausfriedensbruch begangen hat, ist die andere Seite."