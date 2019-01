Horb a. N. Fleisch stammt aus heimischem Wald

Ziel dieser Genossenschaft ist es, die Vermarktung von Wild aus nachhaltiger Jagd der Region, insbesondere Schwarzwild, als wertvolles und gleichwertiges Lebensmittel tierischen Ursprungs neben den gängigen Fleischarten über das ganze Jahr in höchster Qualität anzubieten. Ebenso solle Wildbret in verarbeiteter Form – also als Wurst oder Fertiggericht – am Markt angeboten werden.