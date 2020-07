Horb a. N. Flashmob für die Grundrechte

Autofahrer heben Daumen

Dann marschiert die Gruppe über den Fußgängerüberweg, einige Autofahrer hupen und heben den Daumen. Dietmar Urban: "Hier in Horb wurde Sebastian Lotzer geboren. Er hat in Memmingen zwölf Artikel formuliert, die für die Freiheit stehen. Hier hat die Freiheit Tradition, darauf können wir stolz sein. Und heute ist das Haus am Lotzer-Platz auch ein Symbol für eine unbekannte Freiheit. Das will ich nicht werten. Aber eins haben wir beobachtet: Der Abbau der bürgerlichen Freiheiten hat in den letzten Jahren begonnen. Corona hat das noch beschleunigt! Wo sonst als hier ist der ideale Ort, um heute nach der Freiheit zu suchen?" Dann schwenkt Urban seine Flagge. Sagt: "Wenn wir heute nicht Flagge zeigen, weiß der Nachbar nicht, wofür wir stehen!"

Die Gruppe "Grundrechte Nordschwarzwald." Sie diskutiert beim Nachrichtendienst Telegram, welche Auswirkungen der Corona-Beschränkungen ihre Freiheit beeinträchtigt.

FDP-Ortsvorsitzender mit von Partie

Interessant: Sogar ein echter Liberaler ist mit dabei: Andreas Schwarz, Ortsvorsitzender der FDP in Freudenstadt. Der Suchttherapeut sagt: "Alles, was nicht demokratisch beschlossen wurde, stört mich als liberaler Demokrat." Ein klares Statement zu den Corona-Beschränkungen, die Bundes- und Landesregierung mit Hinweis auf den Infektionsschutz durchgesetzt hatten. Schwarz weiter: "Weil diese Beschränkungen nicht demokratisch abgestimmt worden sind, sind sie letztendlich auch eine Form von Gewalt. Und die negativen Folgen dieser Freiheitseinschränkungen wie Gewalt gegen Kinder, Menschen oder verstärkte Sucht sind nicht adäquat abgewogen worden."

Und dann passiert das, was die Initiatoren der "Grundrechte Nordschwarzwald" auch beabsichtigt hatten: Die Gruppe fängt zu diskutieren an. Dietmar Urban: "Auf Demos oder in Gruppen in sozialen Medien bleibt man anonym. Wir wollen miteinander sprechen und uns real vernetzen. Als Beginn einer Graswurzel-Bewegung."