Horb a. N. Fischer: "Ihr Krattenmacher seid eine super Truppe"

Bei den eigenen Veranstaltungen wünscht sich Ranft noch etwas mehr Besucher. Zum Schluss erinnerte er noch einmal an die Pflichten der Mitglieder. Wer ein Häs besitzt sollte auch mitlaufen. Außerdem seien die Häs langsam in die Jahre gekommen. Da müsse man sich überlegen, was man tun kann.

Schriftführerin Claudia Seegis blickte auf ein intensives und spannendes Jahr zurück, das natürlich von der Ausrichtung des Ringtreffens bestimmt war. Das momentane Minus in der Kasse wird, so Kassierer Stefan Pfister, 2018 nach der endgültigen Abrechnung des Ringtreffens nicht nur ausgeglichen, sondern positiv sein.

Wahlen

Es konnten alle Ämter wieder besetzt werden. Zunftmeister Florian Ranft erhielt in geheimer Wahl alle 42 der abgegebenen Stimmen. Kassierer Stefan Pfister stellte sich noch einmal für ein Jahr zur Verfügung. Zur neuen Pressewartin wurde Romy Beiter gewählt. Werner Oettinger löst Gabi Lacher als Brauchtumswart ab. Vertreterin der passiven Mitglieder im Ausschuss ist weiterhin Elvira Kuligowski. Als Kassenprüfer stellten sich Valentin Lacher und Timo Daub zur Verfügung. Bestätigt wurde durch die Versammlung die in den einzelnen Gruppen gewählten Gruppenführer. Das sind für den Narrenrat Roland Beuter und Susann Kuligowski, für die Schantle Johannes Beuter und Silke Ruggaber, für die Krattenmacher Claudia Seegis und Tina de Matos, sowie Robert Müller, Carsten Kuligowski und Tina Oettinger für die Hexen.

Ehrungen

Der Zunftmeister konnte anlässlich der Hauptversammlung wieder zahlreiche treue Mitglieder ehren. Den Narrenorden in Silber für fünf Jahre Mitgliedschaft gab es für Alexander Haigis, Manuel Hassmann, Ralph Hassmann, Susann Kuligowski, Ramona Ruggaber, Marina Ruggaber und Simon Schneider. Zehn Jahre Mitglied sind Gabi Butenschön, Niklas Ranft, Hans-Jürgen Ruggaber, Sabrina Saile, Mike Schweizer und Peter Seegis. Sie erhielten den Narrenorden in Gold.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Nicole Seegis und Tina Fischer geehrt. Für sie gab es einen geschnitzten Holzteller.

Schon 40 Jahre sind Gabi Lacher, Eckhard Lacher und Thorsten Müller Mitglied in der Narrenzunft. Ihnen überreichte der Zunftmeister neben der Urkunde ein aus Holz geschnitztes Relief mit den Figuren der Narrenzunft.