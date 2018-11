Horb a. N. Film und Gespräch mit Regisseur Wolfgang Landgraeber

Die Fotoausstellung "Ist Frieden machbar? Die 20. Horber Friedenstage ziehen Bilanz" im Klosterforum gibt einen visuellen und inhaltlichen Überblick über die jahrzehntelange Friedensarbeit in der Region Horb und die Friedenstage. Viele alte Zeugnisse und Fotos dokumentieren die Vielseitigkeit der Friedensthemen und der aktiven Personen in der Horber Friedensarbeit. Sie ist an diesem Abend und während der Öffnungszeiten der Kulturgaststätte Kloster und der Bürozeiten des Projekts Zukunft geöffnet.